Villas del mar en venta en Municipality of Ilida, Grecia

2 propiedades total found
Villa 13 habitaciones en Dounaika, Grecia
Villa 13 habitaciones
Dounaika, Grecia
Habitaciones 13
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 600 metros cuadrados en el oeste del Peloponeso. El semisótan…
$1,87M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Kardamas, Grecia
Villa 7 habitaciones
Kardamas, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 630 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 630 metros cuadrados en Peloponés Occidental. Planta baja consta…
$5,27M
Dejar una solicitud
