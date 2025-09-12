Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Grecia
  3. Municipality of Ermionida
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Municipality of Ermionida, Grecia

Municipal Unit of Kranidi
3
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 1/1
Venta apartamento de 93 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. El apartamento…
$276,224
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
