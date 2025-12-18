Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Municipality of East Mani, Grecia

Adosado Adosado 3 habitaciones en Mavrovouni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Mavrovouni, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Piso 2/3
Venta de maisonette de 112 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. 2…
$299,507
Dejar una solicitud
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 4 habitaciones en Skoutari, Grecia
Villa 4 habitaciones
Skoutari, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 178 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón…
$775,126
Dejar una solicitud
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
