  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Oitylos Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Oitylos Municipal Unit, Grecia

1 propiedad total found
Casa 8 habitaciones en Itylo, Grecia
Casa 8 habitaciones
Itylo, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Built in 2007, this beautiful home is located in an idyllic setting above the seaside villag…
$976,130
Parámetros de las propiedades en Oitylos Municipal Unit, Grecia

Baratos
De lujo
