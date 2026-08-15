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Hoteles en venta en Municipality of East Mani, Grecia

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Hotel 180 m² en Koita, Grecia
Hotel 180 m²
Koita, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta hotel de 180 metros cuadrados en Peloponnese. El hotel tiene 3 niveles. Semi-basement …
$377,827
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Hotel 2 577 m² en Gerolimenas, Grecia
Hotel 2 577 m²
Gerolimenas, Grecia
Área 2 577 m²
Venta hotel de 2577 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. El hotel tiene un nivel. Un…
$4,19M
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