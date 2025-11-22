Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Grecia
  3. Municipality of Athens
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Terraza

Áticos con Terraza en Venta Municipality of Athens, Grecia

1 propiedad total found
Ático Ático 4 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Ático Ático 4 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 116 m²
Número de plantas 7
Complejo residencial – Atenas, Ática, Grecia
$470,819
Parámetros de las propiedades en Municipality of Athens, Grecia

