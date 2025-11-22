Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Áticos en Venta Municipality of Athens, Grecia

2 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Ático Ático 5 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Piso 3/3
Acropolis View.  I am pleased to present a unique and exceptional apartment opportunity i…
$400,000
Ático Ático 4 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Ático Ático 4 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 116 m²
Número de plantas 7
Complejo residencial – Atenas, Ática, Grecia
$470,819
