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Casas de campo en venta en Municipality of Andravida and Kyllini, Grecia

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2 propiedades total found
Casa de campo 2 habitaciones en Myrsini, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Myrsini, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Se vende casa de 2 plantas de 84 metros cuadrados en el oeste del Peloponeso. La planta baja…
$218,431
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Casa de campo 3 habitaciones en Lechena, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Lechena, Grecia
Dormitorios 3
Área 118 m²
Venta Casa de 1 plantas de 118 metros cuadrados en Peloponés Occidental. La casa consta de 3…
$188,913
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Andravida and Kyllini, Grecia

con Vistas al mar
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