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Adosados en la montaña en Venta en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia

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3 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 3
Área 151 m²
For sale maisonette of 151 sq.meters in Attica. The maisonette has 2 levels. Semi-basement…
$442,766
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 2
Área 110 m²
Venta de maisonette de 110 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-b…
$401,441
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 5
Área 245 m²
En venta en construcción maisonette de 245 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niv…
$649,390
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