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Inversiones Inmobiliarias en Municipality of Agia Paraskevi, Grecia

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De inversiones 1 100 m² en Municipality of Agia Paraskevi, Grecia
Premium Premium
De inversiones 1 100 m²
Municipality of Agia Paraskevi, Grecia
Área 1 100 m²
Número de plantas 3
Exclusiva instalación comercial de 1.110 metros cuadrados en Mesogion - Agia Paraskevi Avenu…
$2,54M
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DC Constructions
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