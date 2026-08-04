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Ground floor apartment for rent 30 sq.m. just a few minutes from the sea in the area of ​​Perdika. en Perdika, Grecia
Ground floor apartment for rent 30 sq.m. just a few minutes from the sea in the area of ​​Perdika.
Perdika, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Apartamento en planta baja para alquilar 30 metros cuadrados. a pocos minutos del mar en la …
Precio en demanda
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First floor apartment for rent in Souvala,Aegina en Vathy, Grecia
First floor apartment for rent in Souvala,Aegina
Vathy, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 1
Situado en Souvala en la región de Attica. El establecimiento se encuentra a menos de 1 km d…
Precio en demanda
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Comfortable studio of 23 sq.m. with private yard ideal for relaxing holidays in Perdika. en Perdika, Grecia
Comfortable studio of 23 sq.m. with private yard ideal for relaxing holidays in Perdika.
Perdika, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 23 m²
Estudio cómodo de 23 metros cuadrados con patio privado ideal para vacaciones relajantes en …
Precio en demanda
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Apartment for rent at Agia Marina ,Aegina en Agia Marina, Grecia
Apartment for rent at Agia Marina ,Aegina
Agia Marina, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
El Agia Marina Aegina ofrece alojamiento con aire acondicionado y terraza. Este apartamento …
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Second floor apartment for rent at Agioi,Aegina en Municipality of Aegina, Grecia
Second floor apartment for rent at Agioi,Aegina
Municipality of Aegina, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 2
El establecimiento se encuentra en Souvala, a 1,4 km de la playa de Loutra Souvalas y a 1,9 …
Precio en demanda
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For rent first floor apartment 70 sq.m. in Aegina in the area of ​​Perdika. en Perdika, Grecia
For rent first floor apartment 70 sq.m. in Aegina in the area of ​​Perdika.
Perdika, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1
Alquiler apartamento de primera planta 70 metros cuadrados en Aegina en la zona de Perdika.I…
Precio en demanda
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First floor apartment for rent at Agioi,Aegina en Vathy, Grecia
First floor apartment for rent at Agioi,Aegina
Vathy, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 1
El Schinos by Frangki está situado en Souvala, a 1,4 km de la playa de Loutra Souvalas y a 1…
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1st floor apartment for rent 86 sq.m. in the area of ​​Souvala just 7 minutes from the beach. en Aegina, Grecia
1st floor apartment for rent 86 sq.m. in the area of ​​Souvala just 7 minutes from the beach.
Aegina, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 1
Apartamento de 1a planta en alquiler 86 metros cuadrados en la zona de Souvala a solo 7 minu…
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