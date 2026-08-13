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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Tripoli, Grecia

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1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Tripoli, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Tripoli, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 153 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Peloponeso, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the…
$801,019
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Tripoli, Grecia

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