  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Stavroupoli Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Stavroupoli Municipal Unit, Grecia

1 propiedad total found
Casa de campo 5 habitaciones en Pavlos Melas Municipality, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Pavlos Melas Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 415 m²
Piso 4/1
Venta casa de 4 plantas de 415 metros cuadrados en Salónica. El sótano consta de un trastero…
$585,220
Dejar una solicitud
