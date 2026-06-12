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Villas en la montaña en venta en Municipal Unit of Inofyta, Grecia

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Villa en Dilesi, Grecia
Villa
Dilesi, Grecia
Área 1 000 m²
Venta en construcción villa de 1000 metros cuadrados en Attica. Una vista de la ciudad, el m…
$826,496
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Villa en Dilesi, Grecia
Villa
Dilesi, Grecia
Dormitorios 2
Área 298 m²
Se vende villa de 3 plantas de 298 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un ba…
$560,837
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Inofyta, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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