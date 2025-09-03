Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Ayios Konstantinos
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Vista a la montaña

Casas de campo en la montaña en venta en Municipal Unit of Ayios Konstantinos, Grecia

3 propiedades total found
Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Lavreotiki, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Lavreotiki, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 2 plantas de 250 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 dor…
$819,309
Dejar una solicitud
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 6 habitaciones en Agios Konstantinos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Agios Konstantinos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Número de plantas 1
For sale 3-storey house of 260 sq.meters in Attica. Semi-basement consists of one bedroom,…
$823,990
Casa de campo 3 habitaciones en Agios Konstantinos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Agios Konstantinos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Número de plantas 1
En venta casa de 2 plantas de 152 metros cuadrados en Attica. El primer piso consta de un do…
$468,176
