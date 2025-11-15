Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Asini
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Garaje

Villas con garaje en venta en Municipal Unit of Asini, Grecia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 3 habitaciones en Municipality of Nafplio, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Nafplio, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Newly built luxury villa of 93 sq.m. in Tolo This residence is a modern construction of hig…
$550,072
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Asini, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir