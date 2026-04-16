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Áticos en Venta Macedonia and Thrace, Grecia

Ático Borrar
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Ático Ático 5 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Ático Ático 5 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 185 m²
Piso 5/5
¿Buscando un alojamiento especial en Thessaloniki que combina la escala de una casa de campo…
$590,359
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Agencia
Atlas Construction
Idiomas hablados
Русский, Українська
Ático Ático 4 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Ático Ático 4 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 7/8
Esta impresionante maisonette de 106 m² situada en la zona de Depo, Tesalónica, combina esté…
$459,576
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Parámetros de las propiedades en Macedonia and Thrace, Grecia

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