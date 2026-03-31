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Áticos en Venta Salónica, Grecia

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Ático Ático 5 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Ático Ático 5 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 185 m²
Piso 5/5
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