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Villas en venta en Loutraki, Grecia

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Villa 5 habitaciones en Loutraki, Grecia
Villa 5 habitaciones
Loutraki, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
An impressive 135 sq m villa for sale in Loutraki built on a 700 sq m plot, combining unique…
$469,893
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Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
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