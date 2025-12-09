Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas en venta en Kounoupidiana, Grecia

2 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Kounoupidiana, Grecia
Villa 4 habitaciones
Kounoupidiana, Grecia
Habitaciones 4
Área 250 m²
Número de plantas 2
Modern Luxury Villa in Agios Onoufrios – Experience the Essence of Refined Living In one o…
$1,69M
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Kounoupidiana, Grecia
Villa
Kounoupidiana, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 250 m²
Piso 1/2
Villa de lujo moderna en Agιος Onufrios – Disfruta de la atmósfera de elegancia absoluta En …
$1,70M
