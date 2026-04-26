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Hoteles en venta en Kato Vermio, Grecia

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Hotel 430 m² en Kato Vermio, Grecia
Hotel 430 m²
Kato Vermio, Grecia
Área 430 m²
Se vende hotel de 407 metros cuadrados en el norte de Grecia. El hotel tiene un nivel. Hay c…
$578,547
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Grekodom Development
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