Oficinas en Venta en Katerini Municipality, Grecia

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Oficina 100 m² en Peristasi, Grecia
Oficina 100 m²
Peristasi, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 15/10
Weechsaprolbrip
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