Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Ioannina Regional Unit
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Ioannina Regional Unit, Grecia

Zagori Municipality
15
Ioannina Municipality
11
Ioánina
5
Pamvotida Municipal Unit
4
Casa Borrar
Eliminar
12 propiedades total found
Casa de campo 10 habitaciones en Ioannina Municipality, Grecia
Casa de campo 10 habitaciones
Ioannina Municipality, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 333 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 333 metros cuadrados en Epirus. Planta baja consta de un dormitor…
$1,03M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 7 habitaciones en Zagori Municipality, Grecia
Chalet 7 habitaciones
Zagori Municipality, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 237 m²
Número de plantas 2
In the beautiful Kavallari of Zagori, a unique stone single-family house of 237 sq.m. is ava…
$292,613
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 1 habitación en Ano Pedina, Grecia
Adosado Adosado 1 habitación
Ano Pedina, Grecia
Habitaciones 1
Área 130 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 130 metros cuadrados en Epirus. La maisonette tiene un nivel. Los pr…
$479,881
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ness Wii MarketNess Wii Market
Casa de campo 1 habitación en Ano Pedina, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Ano Pedina, Grecia
Habitaciones 1
Área 280 m²
Número de plantas 1
En venta maravilloso hotel en la encantadora zona de Ano Pedina en el municipio de Zagori. E…
$550,107
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 habitaciones en Leptokaria, Grecia
Villa 5 habitaciones
Leptokaria, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Epirus. Planta baja consta de un dormito…
$409,654
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 6 habitaciones en Kipoi, Grecia
Casa 6 habitaciones
Kipoi, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 207 m²
Número de plantas 2
Unifamiliar aislada Venta, piso: Planta baja, 1a (2 niveles), en Timfi - Kipoi. La casa inde…
$139,831
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24
Adosado Adosado 1 habitación en Ano Pedina, Grecia
Adosado Adosado 1 habitación
Ano Pedina, Grecia
Habitaciones 1
Área 95 m²
Número de plantas 1
En venta maravilloso hotel en la encantadora zona de Ano Pedina en el municipio de Zagori. E…
$245,793
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 10 habitaciones en Elliniko, Grecia
Casa 10 habitaciones
Elliniko, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Número de plantas 2
In the picturesque Greek town of Ioannina, a double property (ready ground floor residence +…
$234,090
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Tsepelovo, Grecia
Dúplex 4 habitaciones
Tsepelovo, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 215 m²
Número de plantas 2
Casa de piedra de dos pisos en ventaOfrecemos a la venta una casa de piedra tradicional y he…
$215,573
Dejar una solicitud
Atlas PropertyAtlas Property
Casa 4 habitaciones en Anthrakitis, Grecia
Casa 4 habitaciones
Anthrakitis, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Número de plantas 1
In the picturesque Anthrakitis of Zagori, a 103 sq.m. detached house is available for sale o…
$35,114
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 1 habitación en Ano Pedina, Grecia
Adosado Adosado 1 habitación
Ano Pedina, Grecia
Habitaciones 1
Área 60 m²
Número de plantas 1
En venta maravilloso hotel en la encantadora zona de Ano Pedina en el municipio de Zagori. E…
$234,088
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 habitaciones en Ioannina Municipality, Grecia
Villa 5 habitaciones
Ioannina Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Área 435 m²
Número de plantas 2
Disponible en venta Villa Lujosa de 465 metros cuadrados en Pedini Ioannina. La casa está co…
$936,353
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Tipos de propiedades en Ioannina Regional Unit

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Ioannina Regional Unit, Grecia

con Garaje
con Jardín
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir