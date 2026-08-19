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Casas en Venta en Ioannina Regional Unit, Grecia

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Zagori Municipality
10
Ioannina Municipality
5
Casa Borrar
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17 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Anatoli, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Anatoli, Grecia
Dormitorios 3
Área 160 m²
Venta de maisonette de 160 metros cuadrados en Epirus. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$330,598
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Dúplex 4 habitaciones en Tsepelovo, Grecia
Dúplex 4 habitaciones
Tsepelovo, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 215 m²
Número de plantas 2
Casa de piedra de dos pisos en ventaOfrecemos a la venta una casa de piedra tradicional y he…
$210,684
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Villa en Katsikas, Grecia
Villa
Katsikas, Grecia
Área 435 m²
Disponible en venta Villa Lujosa de 465 metros cuadrados en Pedini Ioannina. La casa está co…
$944,567
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Casa de campo en Elafotopos, Grecia
Casa de campo
Elafotopos, Grecia
Área 280 m²
En venta maravilloso hotel en la encantadora zona de Ano Pedina en el municipio de Zagori. E…
$554,933
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Adosado Adosado en Elafotopos, Grecia
Adosado Adosado
Elafotopos, Grecia
Área 130 m²
Venta de maisonette de 130 metros cuadrados en Epirus. La maisonette tiene un nivel. Los pr…
$484,091
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Casa 4 habitaciones en Anthrakitis, Grecia
Casa 4 habitaciones
Anthrakitis, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Número de plantas 1
In the picturesque Anthrakitis of Zagori, a 103 sq.m. detached house is available for sale o…
$35,114
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Anthrakitis, Grecia
Villa
Anthrakitis, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta villa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Epirus. Planta baja consta de un dormito…
$413,248
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Dúplex 6 habitaciones en Karies, Grecia
Dúplex 6 habitaciones
Karies, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Número de plantas 2
En la exuberante zona verde y tranquila de Karyes Ekalis (Metamorfosi Ioannina), una casa de…
$128,179
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Chalet 7 habitaciones en Zagori Municipality, Grecia
Chalet 7 habitaciones
Zagori Municipality, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 237 m²
Número de plantas 2
In the beautiful Kavallari of Zagori, a unique stone single-family house of 237 sq.m. is ava…
$292,613
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Casa de campo en Katsikas, Grecia
Casa de campo
Katsikas, Grecia
Área 87 m²
Venta – Casa independiente en Drosochori, Ioannina En venta en la hermosa zona de Drosochori…
$259,756
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Casa 10 habitaciones en Elliniko, Grecia
Casa 10 habitaciones
Elliniko, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Número de plantas 2
In the picturesque Greek town of Ioannina, a double property (ready ground floor residence +…
$234,090
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Casa 8 habitaciones en Zaravina, Grecia
Casa 8 habitaciones
Zaravina, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 1
Detached House for Sale, floor: Ground floor, in the area: Delvinaki - Lake. The area of the…
$104,170
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Adosado Adosado en Elafotopos, Grecia
Adosado Adosado
Elafotopos, Grecia
Área 60 m²
En venta maravilloso hotel en la encantadora zona de Ano Pedina en el municipio de Zagori. E…
$236,142
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Adosado Adosado en Elafotopos, Grecia
Adosado Adosado
Elafotopos, Grecia
Área 95 m²
En venta maravilloso hotel en la encantadora zona de Ano Pedina en el municipio de Zagori. E…
$247,949
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Anatoli, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Anatoli, Grecia
Dormitorios 3
Área 230 m²
Venta de maisonette de 230 metros cuadrados en Epirus. La maisonette tiene 3 niveles. El sót…
$336,502
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Villa 5 habitaciones en Ioannina Municipality, Grecia
Villa 5 habitaciones
Ioannina Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 488 m²
Número de plantas 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
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Casa 6 habitaciones en Kipoi, Grecia
Casa 6 habitaciones
Kipoi, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 207 m²
Número de plantas 2
Unifamiliar aislada Venta, piso: Planta baja, 1a (2 niveles), en Timfi - Kipoi. La casa inde…
$139,831
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Tipos de propiedades en Ioannina Regional Unit

villas
adosados

Parámetros de las propiedades en Ioannina Regional Unit, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
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