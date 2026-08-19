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Casas de campo en venta en Ioannina Regional Unit, Grecia

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Casa de campo en Elafotopos, Grecia
Casa de campo
Elafotopos, Grecia
Área 280 m²
En venta maravilloso hotel en la encantadora zona de Ano Pedina en el municipio de Zagori. E…
$554,933
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Casa de campo en Katsikas, Grecia
Casa de campo
Katsikas, Grecia
Área 87 m²
Venta – Casa independiente en Drosochori, Ioannina En venta en la hermosa zona de Drosochori…
$259,756
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Parámetros de las propiedades en Ioannina Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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