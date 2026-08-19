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Villas en venta en Ioannina Regional Unit, Grecia

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3 propiedades total found
Villa en Katsikas, Grecia
Villa
Katsikas, Grecia
Área 435 m²
Disponible en venta Villa Lujosa de 465 metros cuadrados en Pedini Ioannina. La casa está co…
$944,567
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Villa en Anthrakitis, Grecia
Villa
Anthrakitis, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta villa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Epirus. Planta baja consta de un dormito…
$413,248
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Grekodom Development
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Villa 5 habitaciones en Ioannina Municipality, Grecia
Villa 5 habitaciones
Ioannina Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 488 m²
Número de plantas 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
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Parámetros de las propiedades en Ioannina Regional Unit, Grecia

con Garaje
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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