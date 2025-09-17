Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Zagori Municipality, Grecia

13 propiedades total found
Adosado Adosado 1 habitacion en Ano Pedina, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Ano Pedina, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/1
Un maravilloso hotel en venta en el encantador distrito de Ano Pedina en el municipio de Zag…
$234,490
Dejar una solicitud
Casa de campo 1 habitación en Ano Pedina, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Ano Pedina, Grecia
Habitaciones 1
Área 280 m²
Número de plantas 1
En venta maravilloso hotel en la encantadora zona de Ano Pedina en el municipio de Zagori. E…
$550,107
Dejar una solicitud
Villa en Ano Pedina, Grecia
Villa
Ano Pedina, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 280 m²
Piso 1/1
Un maravilloso hotel en venta en el encantador distrito de Ano Pedina en el municipio de Zag…
$551,051
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 1 habitacion en Ano Pedina, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Ano Pedina, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Piso 1/1
Una casa adosada de 130 metros cuadrados está en venta en Epirus. El adosado se encuentra en…
$480,704
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Leptokaria, Grecia
Villa 5 habitaciones
Leptokaria, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Epirus. Planta baja consta de un dormito…
$409,654
Dejar una solicitud
Dúplex 6 habitaciones en Karies, Grecia
Dúplex 6 habitaciones
Karies, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Número de plantas 2
En la exuberante zona verde y tranquila de Karyes Ekalis (Metamorfosi Ioannina), una casa de…
$128,179
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 1 habitacion en Ano Pedina, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Ano Pedina, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 1/1
Un maravilloso hotel en venta en el encantador distrito de Ano Pedina en el municipio de Zag…
$246,214
Dejar una solicitud
Villa en Leptokaria, Grecia
Villa
Leptokaria, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Epirus. La primera planta consta de un d…
$407,841
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 1 habitación en Ano Pedina, Grecia
Adosado Adosado 1 habitación
Ano Pedina, Grecia
Habitaciones 1
Área 60 m²
Número de plantas 1
En venta maravilloso hotel en la encantadora zona de Ano Pedina en el municipio de Zagori. E…
$234,088
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 1 habitación en Ano Pedina, Grecia
Adosado Adosado 1 habitación
Ano Pedina, Grecia
Habitaciones 1
Área 130 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 130 metros cuadrados en Epirus. La maisonette tiene un nivel. Los pr…
$479,881
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Tsepelovo, Grecia
Dúplex 4 habitaciones
Tsepelovo, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 215 m²
Número de plantas 2
Casa de piedra de dos pisos en ventaOfrecemos a la venta una casa de piedra tradicional y he…
$215,573
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Kipoi, Grecia
Casa 6 habitaciones
Kipoi, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 207 m²
Número de plantas 2
Unifamiliar aislada Venta, piso: Planta baja, 1a (2 niveles), en Timfi - Kipoi. La casa inde…
$139,831
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 1 habitación en Ano Pedina, Grecia
Adosado Adosado 1 habitación
Ano Pedina, Grecia
Habitaciones 1
Área 95 m²
Número de plantas 1
En venta maravilloso hotel en la encantadora zona de Ano Pedina en el municipio de Zagori. E…
$245,793
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Zagori Municipality, Grecia

