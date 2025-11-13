Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con Jardín en Venta en Ioannina Regional Unit, Grecia

Zagori Municipality
15
Ioannina Municipality
11
Ioánina
5
Pamvotida Municipal Unit
4
3 propiedades total found
Chalet 7 habitaciones en Zagori Municipality, Grecia
Chalet 7 habitaciones
Zagori Municipality, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 237 m²
Número de plantas 2
In the beautiful Kavallari of Zagori, a unique stone single-family house of 237 sq.m. is ava…
$292,613
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Tsepelovo, Grecia
Dúplex 4 habitaciones
Tsepelovo, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 215 m²
Número de plantas 2
Casa de piedra de dos pisos en ventaOfrecemos a la venta una casa de piedra tradicional y he…
$215,573
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Anthrakitis, Grecia
Casa 4 habitaciones
Anthrakitis, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Número de plantas 1
In the picturesque Anthrakitis of Zagori, a 103 sq.m. detached house is available for sale o…
$35,114
Dejar una solicitud
