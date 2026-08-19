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Adosados en Venta en Ioannina Regional Unit, Grecia

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Zagori Municipality
3
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5 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Anatoli, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Anatoli, Grecia
Dormitorios 3
Área 160 m²
Venta de maisonette de 160 metros cuadrados en Epirus. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$330,598
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Adosado Adosado en Elafotopos, Grecia
Adosado Adosado
Elafotopos, Grecia
Área 130 m²
Venta de maisonette de 130 metros cuadrados en Epirus. La maisonette tiene un nivel. Los pr…
$484,091
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Adosado Adosado en Elafotopos, Grecia
Adosado Adosado
Elafotopos, Grecia
Área 60 m²
En venta maravilloso hotel en la encantadora zona de Ano Pedina en el municipio de Zagori. E…
$236,142
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Adosado Adosado en Elafotopos, Grecia
Adosado Adosado
Elafotopos, Grecia
Área 95 m²
En venta maravilloso hotel en la encantadora zona de Ano Pedina en el municipio de Zagori. E…
$247,949
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Anatoli, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Anatoli, Grecia
Dormitorios 3
Área 230 m²
Venta de maisonette de 230 metros cuadrados en Epirus. La maisonette tiene 3 niveles. El sót…
$336,502
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Parámetros de las propiedades en Ioannina Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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