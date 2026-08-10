Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Ioanian Islands
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Ioanian Islands, Grecia

;
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
19
Municipality of Northern Corfu
6
Municipality of Southern Corfu
5
Municipio de Zacinto
4
Mostrar más
Hotel Borrar
Eliminar
52 propiedades total found
Hotel 350 m² en Dassia, Grecia
Hotel 350 m²
Dassia, Grecia
Área 350 m²
En venta, un mini hotel de 350 metros cuadrados situado en Kassiopi, uno de los pueblos más …
$3,90M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 600 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 1 600 m²
Ioanian Islands, Grecia
Área 1 600 m²
Venta hotel de 1600 metros cuadrados en Zante. El hotel tiene un nivel. Hay: paneles solare…
$3,01M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 400 m² en Skripero, Grecia
Hotel 400 m²
Skripero, Grecia
Área 400 m²
Hotel en venta, a 13 km del centro de la ciudad de Corfu. Este hotel de dos plantas tiene un…
$2,77M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Hotel 400 m² en Kavos, Grecia
Hotel 400 m²
Kavos, Grecia
Área 400 m²
En venta, un mini hotel de 400 metros cuadrados en el pueblo Kavos, que se encuentra a 47 km…
$377,827
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 710 m² en Petriti, Grecia
Hotel 710 m²
Petriti, Grecia
Área 710 m²
Venta, un edificio sin terminar de 3 plantas de 710 metros cuadrados con vista al mar! Parc…
$277,467
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 800 m² en Kato Agios Markos, Grecia
Hotel 800 m²
Kato Agios Markos, Grecia
Área 800 m²
Un complejo hotelero en venta en el norte de Corfu, en Sidari! El complejo tiene una superfi…
$3,52M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 200 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 1 200 m²
Ioanian Islands, Grecia
Área 1 200 m²
Se vende hotel de 1200 metros cuadrados en la isla de Corfú. El hotel tiene un nivel. Hay ai…
$2,66M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 400 m² en Kavos, Grecia
Hotel 400 m²
Kavos, Grecia
Área 400 m²
En venta, un hotel de 400 metros cuadrados situado en Cavos a sólo 50 metros de la playa! La…
$826,496
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 997 m² en Kato Korakiana, Grecia
Hotel 997 m²
Kato Korakiana, Grecia
Área 997 m²
Venta: Hotel frente a la playa en Dassia, Nororiental Corfu! Tamaño de la propiedad: 997 me…
$3,90M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 469 m² en Gouvia, Grecia
Hotel 469 m²
Gouvia, Grecia
Área 469 m²
En venta la mitad de los apartamentos de cuatro pisos que consta de siete habitaciones. Los …
$2,72M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 407 m² en Karousades, Grecia
Hotel 407 m²
Karousades, Grecia
Área 407 m²
Le ofrecemos un acogedor hotel en la hermosa isla de Corfú. El hotel, con una superficie tot…
$578,547
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 400 m² en Sfakera, Grecia
Hotel 400 m²
Sfakera, Grecia
Área 400 m²
En venta, un acogedor hotel de 400 metros cuadrados en Roda, el norte de la hermosa isla de …
$1,30M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 335 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 335 m²
Ioanian Islands, Grecia
Área 335 m²
La propiedad se encuentra en Agios Gordios, un complejo de verano muy popular con naturaleza…
$767,461
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 480 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 480 m²
Ioanian Islands, Grecia
Dormitorios 12
Área 480 m²
Venta hotel de 480 metros cuadrados en la isla de Corfu. El hotel tiene 3 niveles. Planta ba…
$1,59M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 740 m² en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Hotel 740 m²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 740 m²
En venta, un hermoso hotel junto al mar en la zona de Cavos, en el sur de Corfu. El hotel co…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 400 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 400 m²
Ioanian Islands, Grecia
Área 400 m²
Un pequeño hotel acogedor en venta en la costa este de la isla Corfu. El hotel consta de 13 …
$3,54M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 320 m² en Kalamaki, Grecia
Hotel 1 320 m²
Kalamaki, Grecia
Área 1 320 m²
En venta, un hotel situado en la localidad de Laganas, al sur de la isla de Zakynthos. El h…
$2,36M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 550 m² en Kavos, Grecia
Hotel 550 m²
Kavos, Grecia
Área 550 m²
En venta, un acogedor hotel de 550 metros cuadrados ubicado en Asprokavos, en el extremo sur…
$1,30M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 640 m² en Benitses, Grecia
Hotel 640 m²
Benitses, Grecia
Área 640 m²
En uno de los pueblos más populares de Corfu, hay un pequeño complejo de 14 apartamentos en …
$2,95M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 300 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 300 m²
Ioanian Islands, Grecia
Área 300 m²
En el sur de Corfú, en uno de los lugares más populares, se vende negocios listos para la ve…
$442,766
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 020 m² en Lefkada Municipality, Grecia
Hotel 1 020 m²
Lefkada Municipality, Grecia
Área 1 020 m²
En venta, Apart-Hotel 1020 metros cuadrados situado en un hermoso lugar Nidri, en el este de…
$2,83M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 480 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 480 m²
Ioanian Islands, Grecia
Área 480 m²
Hotel en venta con una superficie de 480 metros cuadrados en la isla de Corfu. El hotel está…
$867,067
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 260 m² en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Hotel 260 m²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 260 m²
Venta hotel de 260 metros cuadrados en la isla de Corfu. El hotel tiene un nivel. Los propi…
$472,283
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 4 600 m² en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Hotel 4 600 m²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 4 600 m²
Hotel en venta en Corfu – Valor excepcional Situación: Perfectamente situado en el corazón …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 385 m² en Kato Agios Markos, Grecia
Hotel 385 m²
Kato Agios Markos, Grecia
Área 385 m²
Ofrecemos a la venta un apart hotel de 385 metros cuadrados en Sidari, al norte de Corfu. Es…
$826,496
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 000 m² en Lefkada Municipality, Grecia
Hotel 1 000 m²
Lefkada Municipality, Grecia
Área 1 000 m²
En venta, un hotel de 1.000 metros cuadrados en una parcela de 1.500 metros cuadrados en la …
$3,54M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 580 m² en Alykes Potamou, Grecia
Hotel 580 m²
Alykes Potamou, Grecia
Dormitorios 8
Área 580 m²
Venta hotel de 580 metros cuadrados en la isla de Corfu. El hotel tiene 3 niveles. Planta ba…
$3,54M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 000 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 1 000 m²
Ioanian Islands, Grecia
Área 1 000 m²
En venta, un hotel de 1000 metros cuadrados situado en el suroeste, en la zona de Agios Geor…
$2,89M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 360 m² en Kato Korakiana, Grecia
Hotel 360 m²
Kato Korakiana, Grecia
Dormitorios 9
Área 360 m²
Venta hotel de 360 metros cuadrados en la isla de Corfu. El hotel tiene 4 niveles. Planta ba…
$531,319
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 226 m² en Ioanian Islands, Grecia
Hotel 1 226 m²
Ioanian Islands, Grecia
Área 1 226 m²
Venta hotel de 1226 metros cuadrados en la isla de Corfu. El hotel tiene un nivel. Hay: air…
$1,12M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Tipos de propiedades en Ioanian Islands

bienes raíces comerciales
Realting.com
Ir