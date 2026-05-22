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Propiedades residenciales en venta en Ikaria Regional Unit, Grecia

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Fournoi Korseon Municipality
3
3 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Chrysomilia, Grecia
Casa 2 habitaciones
Chrysomilia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Encaramado sobre las aguas cristalinas del Egeo, en el pueblo virgen de Kampi en la encantad…
$603,976
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