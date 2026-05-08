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Adosados del mar en Venta en Heraclión, Grecia

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4 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Venta: Casa unifamiliar 180 metros cuadrados en un 6.850 metros cuadrados. Parcela – Agia Pe…
$743,846
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 4
Área 212 m²
Moderna Maisonette Semi-Detached 212m2 en la Prefectura de Heraklion, Creta. Una excelente o…
$471,103
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 165 m²
Se vende casita de 165 metros cuadrados en Creta .La casita tiene 2 niveles. La planta baja …
$507,705
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 159 m²
Maisonette con Mar & Montaña Vistas en Ano Chersonissos Venta: una maisonette de 159 m2 en u…
$684,811
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Parámetros de las propiedades en Heraclión, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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