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Apartamentos con piscina en venta en Heraclión, Grecia

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1 habitación
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3 habitaciones
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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 95 m²
Venta es una hermosa maisonette (95 metros cuadrados) en la zona de Mesambelies de la ciudad…
$485,271
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Heraclión, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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