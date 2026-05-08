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Casas de campo con piscina en venta en Heraklion Municipal Unit, Grecia

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Heraclión
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1 propiedad total found
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 5
Área 420 m²
En venta: Amplia residencia Ideal para una gran familia – North Crete, Kokkini Hani Ubicació…
$767,461
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Heraklion Municipal Unit, Grecia

con Vista a la montaña
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Baratos
De lujo
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