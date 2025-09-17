Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas de campo con piscina en venta en Gouves Municipal Unit, Grecia

2 propiedades total found
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 420 m²
Número de plantas 1
En venta: Amplia residencia Ideal para una gran familia – North Crete, Kokkini Hani Ubicació…
$760,786
Dejar una solicitud
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 243 m²
Número de plantas 2
Venta: Casa unifamiliar en Gouves, Heraklion, Creta Una excepcional casa unifamiliar de 243 …
$406,901
Dejar una solicitud
