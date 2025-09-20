Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Glyka Nera Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Glyka Nera Municipal Unit, Grecia

Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Paiania, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Paiania, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 114 m²
Piso 1
Venta apartamento de 114 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la prime…
$444,767
