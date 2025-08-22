Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Filiates Municipal Unit, Grecia

Casa 4 habitaciones en Lista, Grecia
Casa 4 habitaciones
Lista, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Número de plantas 1
Descubra una excepcional casa en venta en la pintoresca zona de Lista, en el Municipio de Fi…
$58,194
Villa en Filiates, Grecia
Villa
Filiates, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Piso -1/3
Venta casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Epirus. La planta baja consta de una desp…
$1,39M
Casa de campo 5 habitaciones en Filiates, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Filiates, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Epirus. Semi-basement consta de un almacé…
$1,37M
Parámetros de las propiedades en Filiates Municipal Unit, Grecia

