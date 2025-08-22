Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Filiates Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Filiates Municipal Unit, Grecia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Lista, Grecia
Casa 4 habitaciones
Lista, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Número de plantas 1
Descubra una excepcional casa en venta en la pintoresca zona de Lista, en el Municipio de Fi…
$58,194
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Filiates Municipal Unit, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir