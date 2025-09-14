Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Eretria Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vista a la montaña

Villas en la montaña en venta en Eretria Municipal Unit, Grecia

Villa Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Villa 8 habitaciones en Eretria Municipality, Grecia
Villa 8 habitaciones
Eretria Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 570 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 3 plantas de 570 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta …
$1,64M
Dejar una solicitud
Villa 13 habitaciones en Eretria Municipality, Grecia
Villa 13 habitaciones
Eretria Municipality, Grecia
Habitaciones 13
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 440 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 440 metros cuadrados en la isla Eubea . El semisótano consta …
$1,76M
Dejar una solicitud
Villa 8 habitaciones en Eretria Municipality, Grecia
Villa 8 habitaciones
Eretria Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 446 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 3 plantas de 446 metros cuadrados en la isla Euboea. Semi-basement consta de …
$1,08M
Dejar una solicitud
Century 21Century 21
Villa 3 habitaciones en Eretria Municipality, Grecia
Villa 3 habitaciones
Eretria Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 220 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de…
$801,752
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Eretria Municipal Unit, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir