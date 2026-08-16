Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Drama Regional Unit
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Drama Regional Unit, Grecia

;
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Drama Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Drama Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 124 m²
Piso 3
Drama, Center: Venta a través del apartamento 124m2 en la 3a planta con ascensor con calefac…
$115,668
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Drama Regional Unit, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir