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Propiedades residenciales en venta en Drama Municipality, Grecia

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1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Drama Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Drama Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 124 m²
Piso 3
Drama, Center: Venta a través del apartamento 124m2 en la 3a planta con ascensor con calefac…
$115,668
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