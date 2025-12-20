Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Kissamos
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Municipality of Kissamos, Grecia

Kissamos
2 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Kissamos, Grecia
Apartamento 5 habitaciones
Kissamos, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 213 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Kissamos, Creta, Grecia
$899,846
Apartamento 4 habitaciones en Kissamos, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Kissamos, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 152 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Unidad periférica de La Canea, Creta, Grecia
$874,463
Parámetros de las propiedades en Municipality of Kissamos, Grecia

