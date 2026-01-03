Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Kissamos, Grecia

3 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Kissamos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Kissamos, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Este exclusivo proyecto ofrece una oportunidad única para experimentar la lujosa vida por el…
$351,799
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Kissamos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Kissamos, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Este exclusivo proyecto ofrece una oportunidad única para experimentar la lujosa vida por el…
$351,375
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Kissamos, Grecia
Apartamento 5 habitaciones
Kissamos, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 213 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Kissamos, Creta, Grecia
$899,846
Dejar una solicitud
