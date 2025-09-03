Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Demotike Enoteta Schematariou
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Piscina

Villas con piscina en venta en Demotike Enoteta Schematariou, Grecia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 9 habitaciones en Municipality of Tanagra, Grecia
Villa 9 habitaciones
Municipality of Tanagra, Grecia
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 532 m²
Número de plantas 3
Venta villa de 4 plantas de 532 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de…
$784,195
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Demotike Enoteta Schematariou, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir