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Dúplex en venta en Paggaio Municipality, Grecia

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Dúplex en Ofrynio Beach, Grecia
Dúplex
Ofrynio Beach, Grecia
Número de plantas 2
Maisonette en Kavala 129 m2 – Nueva marca – 4 Dormitorios, 4 Baños – 2 Pisos – Cerca del mar…
$132,684
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Parámetros de las propiedades en Paggaio Municipality, Grecia

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