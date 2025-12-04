Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Lefkada Municipality, Grecia

Municipal Unit of Lefkada
Villa 1 habitación en Lefkada Municipality, Grecia
Villa 1 habitación
Lefkada Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Área 656 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 656 metros cuadrados en las Islas Jónicas. La villa tiene un diseño fronta…
Precio en demanda
Villa 1 habitación en Lefkada Municipality, Grecia
Villa 1 habitación
Lefkada Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Área 167 m²
Venta villa de 167 metros cuadrados en Islas Iónicas. Hay: aire acondicionado. Extras inclui…
$2,17M
Villa 5 habitaciones en Lefkada Municipality, Grecia
Villa 5 habitaciones
Lefkada Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso -2/1
Venta villa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en Islas Iónicas. El sótano consta de un do…
$2,43M
Tipos de propiedades en Lefkada Municipality

villas

Parámetros de las propiedades en Lefkada Municipality, Grecia

con Jardín
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
