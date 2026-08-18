Hoteles en venta en Volvi Municipality, Grecia

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Hotel 480 m² en Nea Apollonia, Grecia
Hotel 480 m²
Nea Apollonia, Grecia
Área 480 m²
Se vende hotel de 480 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El hotel tiene niveles 4
$1,06M
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Grekodom Development
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