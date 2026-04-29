Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Corinto
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Vistas al mar

Adosados del mar en Venta en Corinto, Grecia

Adosado Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 120 m²
Venta en construcción maisonette de 120 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene…
$472,283
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 85 m²
Venta de maisonette de 85 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 nive…
$247,949
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 130 m²
Venta de maisonette de 130 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 3 niveles. S…
$814,689
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Alanya HomeAlanya Home
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Corinto, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir