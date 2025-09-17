Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Chortiatis Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Chortiatis Municipal Unit, Grecia

villas
14
casas de campo
6
adosados
34
Casa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Villa 1 habitación en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 1
Área 800 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos a la venta una Villa moderna en una zona exclusiva de Thessaloniki. Villa 750 metr…
$2,93M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 7 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 400 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$690,560
Dejar una solicitud
Villa 10 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa 10 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 680 m²
Número de plantas 3
Venta villa de 3 plantas de 680 metros cuadrados en Salónica. Semi-basement consta de 4 dorm…
$3,75M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Chortiatis Municipal Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir