Casas en la montaña en Venta en Chortiatis Municipal Unit, Grecia

20 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Número de plantas 1
Venta 2 casas adosadas de dos plantas de 80 metros cuadrados cada una, en los suburbios de S…
$216,532
Dejar una solicitud
Casa de campo 12 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Casa de campo 12 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 12
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 385 m²
Número de plantas 3
Venta casa de 3 plantas de 385 metros cuadrados en Salónica. Planta baja consta de 2 dormito…
$468,176
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Piso -2/1
Venta de maisonette de 152 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$374,541
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 105 metros cuadrados en los suburbios de Salónica .La casita tiene nivele…
$187,271
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Piso -2/1
Venta de maisonette de 149 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La maisonette tien…
$351,132
Dejar una solicitud
Villa 1 habitación en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 1
Área 800 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos a la venta una Villa moderna en una zona exclusiva de Thessaloniki. Villa 750 metr…
$2,93M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 7 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 400 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$690,560
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 2/1
Venta maisonette de 150 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 2 niveles. Pla…
$324,212
Dejar una solicitud
Casa de campo 10 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Casa de campo 10 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Piso 4/1
Venta casa de 4 plantas de 450 metros cuadrados en Salónica. Planta baja consta de un dormit…
$643,742
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 235 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 235 metros cuadrados en los suburbios de Salónica .La casita tiene 4 nive…
$280,906
Dejar una solicitud
Villa 10 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa 10 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 680 m²
Número de plantas 3
Venta villa de 3 plantas de 680 metros cuadrados en Salónica. Semi-basement consta de 4 dorm…
$3,75M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Piso 3/1
Venta de maisonette de 140 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$245,793
Dejar una solicitud
Casa de campo 1 habitación en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 1
Área 300 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas de 300 metros cuadrados en Salónica. Una vista de la montaña, el bos…
$760,786
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Piso -2/1
Venta de maisonette de 149 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La maisonette tien…
$327,723
Dejar una solicitud
Villa 8 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa 8 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Salónica. La planta baja consta de 2 …
$503,290
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 176 m²
Piso 3/1
Venta de maisonette de 176 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$316,019
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 2/1
Venta maisonette de 135 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 2 niveles. Pla…
$275,054
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 3
Venta de maisonette de 180 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$257,497
Dejar una solicitud
Villa 8 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa 8 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en Salónica. Semi-basement consta de 3 dorm…
$702,264
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 100 metros cuadrados en los suburbios de Salónica .La casita tiene 2 nive…
$210,679
Dejar una solicitud

